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Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 in tv e streaming: dove vederlo

Serie A

Il calendario della Serie A per la stagione 2026/27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle ore 18.30 al Teatro Regio di Parma. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. Di seguito tutto quello che c'è da sapere: dalle date ai criteri di compilazione

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

La stagione 2025/26 si è da poco conclusa, col ritorno alla vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, il 21° della sua storia, e un’emozionante corsa al fotofinish sia per i piazzamenti europei che per la lotta salvezza. Ma è già tempo di pensare al futuro e alla prossima stagione, col primo evento ufficiale in programma venerdì 5 giugno 2026: la presentazione del calendario di Serie A 2026/27, con la composizione delle 38 giornate.

Calendario Serie A, data e ora

Il nuovo calendario della Serie A verrà svelato venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18.30, durante un evento in diretta dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A.

Dove vedere il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27

Si potrà in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. L'evento sarà visibile anche su skysport.it (all'interno di un liveblog con tutte le giornate in tempo reale e tutte le reazioni) e sul canale YouTube di Sky Sport.

Le date della Serie A 2026/27

La prossima stagione del campionato italiano inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026, con la conclusione fissata per il 29-30 maggio 2027, dove andrà in scena la 38^ e ultima giornata. Come nella passata annata, sono due i turni infrasettimanali previsti: il primo mercoledì 28 ottobre 2026, il secondo nel giorno dell’Epifania 6 gennaio 2027.

Le soste previste

La novità principale riguarderà una maxipausa per le Nazionali, dopo quanto deciso dalla Fifa qualche mese fa in merito all'accorpamento delle partite delle Nazionali. A cavallo tra settembre e ottobre ci sarà, infatti, una sosta di due settimane (dal 21 settembre al 6 ottobre 2026), per cui non si giocheranno partite di Serie A nel weekend del 27 settembre e in quello successivo del 4 ottobre. Più corte le successive due pause in programma: la prima tra il 9 e il 17 novembre 2026 e la seconda tra il 22 e il 30 marzo 2027, quindi il campionato resterà fermo sia il 15 novembre 2026 che il 28 marzo 2027. Torna, inoltre, la pausa natalizia per il 26-27 dicembre.

Anticipi e posticipi

Anticipi e posticipi delle prime giornate saranno comunicati nei prossimi giorni così come la suddivisione dei 20 big match di tutta la stagione 2026/27 fra Sky e Dazn attraverso il 'meccanismo del pick'. Su Sky Sport saranno visibili almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big.

Le squadre della Serie A 2026/27 (in ordine alfabetico)

  • Atalanta
  • Bologna
  • Cagliari
  • Como
  • Fiorentina
  • Frosinone
  • Genoa
  • Juventus
  • Inter
  • Lazio
  • Lecce
  • Milan
  • Monza
  • Napoli
  • Parma
  • Roma
  • Sassuolo
  • Torino
  • Udinese
  • Venezia

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I criteri per la composizione del calendario di Serie A

I criteri di compilazione verranno ufficializzati dalla Lega Serie A nelle prossime ore.

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