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Zielinski: "Voglio restare all'Inter, l'anno prossimo forti anche in Champions"

Serie A
©IPA/Fotogramma

Piotr Zielinski vuole restare all’Inter: dopo un’ottima stagione, è convinto che la squadra possa ancora crescere e puntare in alto. Il centrocampista polacco si dice fiducioso per il futuro, anche grazie ai possibili rinforzi di mercato. Intervistato da Sport Mediaset, Zielinski guarda avanti: "In Champions dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più"

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Piotr Zielinski, reduce da una grande stagione con l'Inter e dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale con la sua Polonia, guarda al futuro. In una intervista a Sport Mediaset, il centrocampista racconta i suoi progetti:"Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio". Come sarà l'Inter che verrà? "Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro". A chi gli chiede se sia più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter, lui risponde :"Dico che il meglio deve ancora venire".  Per la prossima stagione l'obiettivo massimo resta la Champions. Sarà un'Inter competitiva? "Dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più… poi anche quest’anno eravamo competitivi ma non è andata come volevamo". Sulla partenza di Dumfries, Zielinski è sereno: "Ci dispiacerà sicuramente, è un ottimo giocatore, ha fatto la storia dell’Inter, dispiace, ma non si rinuncia a certe offerte. Se andasse al Real Madrid bisogna solo fargli i complimenti e un in bocca al lupo". E sul possibile sbarco del suo connazionale Lewandowski in serie A, Zielinski si offre da... sponsor: "È un campione, certo che lo vedrei bene, ci può stare tranquillamente in Italia". 

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