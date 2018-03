Morte Astori, quando un lutto sciocca il calcio: i precedenti

Gaetano Scirea (Juventus, 1989)

Indimenticabile e indimenticata bandiera della Juventus fu Gaetano Scirea. Soltanto quattro mesi prima aveva abbandonato il campo da gioco per diventare allenatore in seconda dei bianconeri. Fu proprio in un suo viaggio a Babsk - in Polonia - il 3 settembre del 1989 per visionare dei prossimi avversari in Europa - che fu coinvolto in un incidente stradale. L’auto, tamponata da un furgone, prese fuoco. Con la Juve vinse sei scudetti, ed è tutt’ora il terzo giocatore per presenze nella storia del club bianconero.