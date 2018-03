Cagliari-Lazio, furia Inzaghi per utilizzo Var. Ma per i vertici arbitrali l'interpretazione è corretta

Sempre più in alto: non è un vecchio slogan pubblicitario ma quello attuale del Var. Sempre più in alto l'asticella dell'intervento (falli di mano a parte, ma questa è un'altra storia...), sempre più "chiaro ed evidente" l'errore affinché si possa correggere (anzi invitare a correggersi) l'arbitro in campo, sempre meno le interruzioni. Sempre tante le polemiche, però. Le ultime - in ordine di tempo ma non di squadra - quelle di Inzaghi per la disparità di trattamento in Cagliari-Lazio. Immobile giù: nessun rigore e nessun intervento (arbitro Guida, Var Gavillucci); Pavoletti giù, il Var richiama Guida e arriva il video-rigore per il Cagliari. Eppure, il responsabile degli arbitri Rizzoli pare abbia approvato la scelta. Non del campo, ma della cabina Var: per i vertici arbitrali le due situazioni sono abbastanza differenti da giustificare i differenti trattamenti. Nel primo caso in pratica l'impressione avuta sul campo da Guida, cioè Immobile che subisce un contrasto in velocità e cade sulla corsa senza un fallo evidente, può essere "supportata", mentre nel secondo l'arbitro di Torre Annunziata vede male perché ravvisa una protezione del pallone attraverso una legittima presa di posizione quando invece Luiz Felipe va proprio contro Pavoletti: quindi errore chiaro e quindi intervento Var.