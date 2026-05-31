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Scontri Torino-Juve, migliora il tifoso ferito: le news

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Il tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri pre-derby di domenica scorsa, è stato estubato e resta leggermente sedato per il dolore. Continua la fase di miglioramento delle sue condizioni di salute, ma resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino. La prognosi è riservata

Migliorano le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni che vive a Milano, originario del Piemonte, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio. L'uomo, secondo quanto si apprende da fonti mediche, è stato estubato e resta leggermente sedato per il dolore. Parla normalmente con i famigliari e con il personale. Continua dunque la fase di miglioramento, anche dal punto di vista del quadro neurologico, ma per ora resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Molinette, diretta da Marinella Zanierato, e la prognosi è ancora riservata. 

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