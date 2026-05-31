Milan: aspettando l'ad, alcune deleghe a Calvelli

Sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione che ha portato all'allontamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si continua a lavorare per individuare il profilo ideale a occupare la panchina rossonera e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nell'attesa di nominare il nuovo allenatore e il nuovo Amministratore Delegato, l'ultimo Consiglio d'Amministrazione del club è servito per organizzare questa fase di transizione e formalizzare l’attribuzione di specifiche deleghe (prima spettanti a Furlani) a Massimo Calvelli - in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Paolo Scaroni -, così da garantire l'operatività del club.

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