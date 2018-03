La Juventus prolunga la sua striscia positiva e allunga sul Napoli: l'Atalanta è battuta 2-0 nel recupero dell'Allianz Stadium, a segno Higuain nel primo tempo e Matuidi a poco più di 10' dal termine. Non una partita facile per i bianconeri: la squadra di Gasperini ha pressato alta e dimostrato buone trame di gioco, nonché un'ottima personalità. Non è bastato però per impensierire Buffon e compagni: con un Higuain in formissima che prima segna e poi serve a Matuidi l'assist per il raddoppio. Massimiliano Allegri, al termine del match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per il commento: "I ragazzi sono stati bravi contro un'ottima Atalanta. E' una vittoria che ci porta a quattro punti sul Napoli, che però è ancora lì. Serviranno tanti punti per arrivare allo scudetto". L'allenatore è soddisfatto della prestazione di squadra e anche di alcuni singoli: "Higuain è cresciuto molto sul piano della fiducia e ha iniziato a fare il regista difensivo, che faceva quando era giovane. Dybala sta crescendo fisicamente, così come il resto della squadra. La cosa più importante è che cambio 5-6 giocatori a partita: questo gruppo lavora unito per vincere, altrimenti non puoi mantenere tre competizioni".