Serie A, da Viviano a Pagliuca: i migliori para-rigori in Italia

Non manca la compagnia a Taglialatela nel club dei '12' in Serie A: se la storia riconduce a portieri come Lucidio Sentimenti e Lovati, Vieri e Tancredi, l’attualità premia il già citato Viviano preceduto da estremi difensori a cavallo del nuovo millennio. Prendete Turci e Taibi, binari paralleli tra percentuali di parate simili (19% e 18%) e la maglia della Nazionale mai indossata. Esordio in azzurro sfumato anche per Antonioli, 3 scudetti in bacheca e 14 rigori andati a buon fine sui 73 affrontati in Serie A (19% il suo trend). Chi invece ha scritto la storia degli Azzurri è Buffon, leader assoluto con 175 presenze e più volte indicato come para-rigori non eccezionale. In realtà sono 30 i penalty da lui rispediti al mittente in carriera, metà dei quali nella sola Serie A sui 67 complessivi. Percentuale pari al 22% per Gigi, incisa addirittura al 33% da Consigli insuperabile 15 volte sui 45 tentativi fronteggiati: non è un caso che nel 2012, ai tempi dell’Atalanta, si oppose ai cagliaritani Larrivey e Conti in soli 9’ blindando il risultato. Meglio di Consigli e Buffon resiste a quota 16 l’iconico "Bepi" Moro, portiere tra gli anni ’40 e ‘ 50 votato alla stravaganza nonché a topiche memorabili: era solito distrarre i rigoristi tra finte e provocazioni, psicologia pura che lo innalzò con il 36% di esiti positivi sui 44 penalty calciati incassandone meno della metà (20).