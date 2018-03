Spal-Juventus 0-0, frenata dei bianconeri. HIGHLIGHTS

Primo tempo: resiste la Spal

Finisce 0-0 un primo tempo con solo un paio di vere occasione da gol: quella capitata sui piedi di Alex Sandro dopo dieci minuti di partita e la punizione alta di Dybala all’ultimo minuto. Un pari che vale molto per la Spal, ben organizzata in campo e concentrata non solo sulla fase difensiva. Inizio sprint della squadra di Semplici, che spinge anche in avanti - sia nei primi minuti - quanto nel resto del primo tempo. Costa brucia la fascia sulla sinistra, e mette almeno un paio di palloni interessanti a centro area, tutti ben liberati dalla difesa bianconera, mai realmente in affanno. Zero occasioni per i padroni di casa, ma una - quella sì - per la Juventus. Al 10’ è Douglas Costa a inventare la giocata, dopo quella decisiva per l’1-0 di Higuain nel recupero contro l’Atalanta. Il brasiliano ex Bayern punta la porta e salta due uomini della Spal, per poi smarcare in area Alex Sandro, insolitamente decentrato sulla destra. Il recupero di Costa è da applausi, che chiude in corner in scivolata sul tiro a botta sicura del terzino ormai anche ala d’attacco. I restanti 35 minuti non regalano emozioni sotto porta, salvo un paio di tentativi dal limite dell’area di Dybala e Pjanic, terminati entrambi fuori, e la punizione finale del 10 dei bianconeri al 45’ che sfiora la traversa di Meret. All’intervallo è 0-0.