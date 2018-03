I miei giocatori hanno grandi valori morali

"Temevo questa partita – ha detto l’allenatore della Fiorentina dopo il successo in extremis sul Torino -, nell’ultimo turno potevamo aver perso parecchie energie nervose. Invece abbiamo risposto, siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Adesso non dobbiamo fermarci e dobbiamo insistere". Inevitabile un pensiero sulla scomparsa di Astori: "Ognuno dei miei ragazzi sta vivendo il dolore e la sofferenza in maniera soggettiva. Io ho sempre avuto una grandissima stima di tutti quanti – ha sottolineato Pioli -, ma in questi giorni ho scoperto in loro dei valori morali che non pensavo fossero così profondi. E’ bello pensare che stiamo portando avanti il lavoro iniziato con Davide, lui ci ha lasciato degli insegnamenti molto importanti". Infine una battuta sui tifosi del Torino, che hanno esposto uno striscione in ricordo di Astori: "Ringraziamo i tifosi granata, è stato un bel gesto".