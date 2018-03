Insigne sbarca sul web, aperti i profili social

Non sarà un personaggio mediatico per eccellenza, ma anche Lorenzo Insigne si adegua alla vita del calciatore moderno: non solo abile in campo con un pallone tra i piedi ma con una riconoscibile vita sociale. Lo "scugnizzo" di Frattamaggiore, dunque, ha deciso di sbarcare sui social. A comunicare la notizia il sito ufficiale del Napoli. Infatti dal 22 marzo sono stati aperti gli account Facebook, Instagram, Twitter e Weibo del numero 24: "E visto che sul campo da calcio è sempre più imprendibile, non perdete questa occasione "social": seguitelo! Dopo il capitano Marek Hamsik, dunque, anche Lorenzo sarà su Weibo, principale social media cinese in cui il Napoli sarà rappresentato, oltre che dai propri account ufficiali, da due calciatori tra i più rappresentativi della rosa. Il posizionamento su tutte le principali piattaforme social garantirà a Insigne un'esposizione mediatica globale che permetterà ai milioni di tifosi e simpatizzanti azzurri in tutto il mondo di essere sempre aggiornati e informati sulla vita sportiva e privata di Lorenzo".



Questo quanto riportato sul sito della società del presidente De Laurentiis che mira, tra le altre cose, a promuovere il suo marchio soprattutto nei mercati asiatici, come molte società europee stanno già facendo da tempo. Nel dettaglio gli account di Insigne (con relativo indirizzo) aperti:

Account Facebook: https://www.facebook.com/LorInsigneOfficial

Account Instagram: https://www.instagram.com/lorinsigneofficial/

Account Twitter: https://twitter.com/Lor_Insigne

Account Weibo: https://weibo.com/Insigne