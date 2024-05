Thiago Motta: "Prima la Champions, poi il futuro"

Appuntamento con la storia a Napoli, per il Bologna. In caso di impresa al 'Maradona' sabato pomeriggio e pareggio o sconfitta della Roma a Bergamo domenica sera, la squadra di Thiago Motta centrerebbe aritmeticamente la qualificazione in Champions League. "Può succedere, perché no", è il commento del tecnico rossoblù, Thiago Motta. Adesso, dopo aver centrato prima la Conference League e poi l'Europa, il club emiliano sposta l'asticella un po' più in là. "Abbiamo già scritto la storia di questo club, ma ora abbiamo la possibilità di andare in Champions - argomenta -: ci siamo preparati molto bene per affrontare il Napoli, una squadra forte del nostro campionato che ha confermato tutti gli elementi tranne uno che avevano vinto lo scudetto. Affronteremo una squadra forte - ribadisce Motta - arriviamo liberi di testa e freschi di gambe: a prescindere da come finirà, i ragazzi hanno fatto una stagione fantastica, fuori dai piani iniziali. Quello che serve ora è rimanere concentrati". Senza guardare troppo oltre, e a quello che potrebbe riservare il futuro, il tecnico non scioglie ancora il nodo riguardante il suo destino nella prossima stagione, con il contratto in scadenza al 30 giugno. "Prima la Champions poi il futuro - chiosa Motta -: quando ci saranno novità le saprete".