La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la Roma, alla fine non si rivelato così grave. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di Eusebio Di Francesco in questo 2018, si è fermato durante l'allenamento di mercoledì con la sua Turchia e per precauzione ha saltato l'amichevole con l’Irlanda. Il problema? Una lieve distorsione al ginocchio sinistro, confermata dalle parole del commissario tecnico Mircea Lucescu subito dopo l'allenamento in questione. Nulla di gravissimo, comunque, come ha evidenziato la prima risonanza magnetica alla quale il giocatore si è sottoposto e che ha dato esito negativo. L’assenza di gonfiore intorno all’articolazione fa ben sperare e ha da subito tranquillizzato la società giallorossa. I medici della Roma sono in perenne contatto con quelli della Nazionale turca, ma le condizioni dell'esterno non rendono necessario l'immediato rientro a Trigoria. Cengiz Under resterà quindi regolarmente in Nazionale, con i giallorossi che possono tirare un sospiro di sollievo.