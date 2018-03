LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Il match inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare Emiliano Mondonico e Fabrizio Frizzi, scomparsi questa settimana. La Roma vuole subito imporre il proprio ritmo, con i due centrali difensivi e De Rossi molto alti, pronti a servire il tridente El Shaarawy-Schick-Perotti. Dopo tre minuti arriva il primo angolo per la Roma: Nainggolan prova lo schema servendo Kolarov, ma il tiro al volo del serbo è sbagliato. Al 6' arriva il primo tiro in porta del match: Schick impegna Santurro, all'esordio in Serie A. Il portiere risponde benissimo, deviando in angolo. Sul corner colpo di testa molto pericoloso di De Rossi, arriva un altro importante intervento di Santurro, grande impatto sul match per il portiere del Bologna, che non si fa intimorire dalla sua prima presenza in Serie A. Nainggolan subisce una botta, una ginocchiata che fa preoccupare Di Francesco. L'allenatore della Roma, anche in vista del match contro il Barcellona, fa subito riscaldare Gerson. Il centrocampista belga prova a stringere i denti, ma al 16' deve arrendersi: sostituito da Gerson, sarà importante adesso conoscere l'esito degli esami per vedere se potrà giocare contro il Barcellona. A sorpresa il Bologna sblocca il match con la prima occasione della sua partita. Al 18' Pulgar prova la conclusione da fuori area, il tiro rasoterra non è molto forte, ma è preciso quanto basta per superare Alisson. Terza rete in campionato per il centrocampista cileno. La Roma prova a reagire con un'azione di El Shaarawy, che trova spazio in area con un ottimo inserimento. Il tiro dell'attaccante giallorosso termina addosso a Santurro, ma la posizione del "Faraone" era comunque irregolare. Al 28' la Roma sfiora il pareggio su azione da calcio d'angolo. Kolarov crossa dalla bandierina: Schick, sul primo palo, fa la sponda per l'inserimento di Strootman che, da due passi, manda la palla sul palo. Clamorosa occasione per la Roma. Al 37' i giallorossi protestano per un contatto nell'area di rigore del Bologna: Schick finisce a terra dopo uno scontro con Helander, l'arbitro Irrati non concede il penalty e lascia giocare. Il Bologna ha l'opportunità per raddoppiare al 40': Palacio, lanciato a rete da Pulgar, non controlla bene il pallone e lo regala ad Alisson. L'argentino ex Inter si lascia anche cadere in area, ma l'arbitro Irrati è attento e non concede il rigore. La Roma risponde con un tiro defilato di Gerson, ancora ben posizionato Santurro che para senza problemi. Nel recupero del primo tempo De Rossi viene ammonito per un intervento da dietro su Verdi al limite dell'area. Pulgar calcia la punizione, ma il tiro si spegne sulla barriera giallorossa. Il primo tempo si chiude così, con il Bologna che conteniene senza grandi problemi gli attacchi della Roma. La squadra di Donadoni va al riposo in vantaggio per 1-0 con il gol di Pulgar al 18'. L'assenza di Dzeko e Under ha pesato nei primi 45', gli uomini di Di Francesco hanno bisogno di una scossa: l'uscita di Nainggolan per infortunio ha sicuramente pesato a livello nervoso.