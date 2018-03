Atalanta, maglia speciale per ricordare Mondonico

"Sarai per sempre il nostro MONDO": è questa la scritta che accompagna l'immagine di Emiliano Mondonico, scelta dai giocatori dell'Atalanta per affrontare l'Udinese nel match della 30^ giornata di Serie A. I giocatori di Gian Piero Gasperini hanno deciso di fare qualcosa in più, oltre al minuto di silenzio in programma su tutti i campi per onorare Mondonico, che giovedì a 71 anni si è arreso al tumore all'addome contro cui lottava dal 2011. Lutto al braccio per i giocatori di Cagliari, Fiorentina e Torino. A Firenze verrà anche proiettato un video con le immagini più belle di Mondonico, prima del minuto di silenzio.