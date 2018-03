18' e 68' Immobile (L), 23' Cataldi (B), 52' Guillherme (B), 61' Caicedo (L), 65' de Vrij (L), 83' Lucas Leiva (L), 91' rig. Luis Alberto (L)

La squadra di Simone Inzaghi torna alla vittoria in campionato dopo tre gare (2N, 1P) e resta imbattuta contro le squadre neo promosse nel torneo (5V, 1N). 36 gol stagionali, 26 in 27 gare di campionato per Ciro Immobile. 2^ rete in Italia per Caicedo: entrambe sono arrivate di sinistro da dentro l'area di rigore. De Vrij ha segnato sei gol questa stagione in tutte le competizioni con sei tiri nello specchio della porta tentati. Lucas Leiva ha segnato due gol nelle ultime due partite senza aver mai segnato nelle prime 26. Benevento in 10 dal 7' per il rosso a Puggioni: prima espulsione in Serie A per il portiere in 97 presenze. Terza rete in carriera in Serie A per Danilo Cataldi; le due precedenti sono state realizzate proprio con la maglia della Lazio. Secondo gol in Serie A per Guilherme, entrambi segnati all'Olimpico. In 15 partite esterne giocate nel massimo campionato, il Benevento ha segnato più di un gol solo in due occasioni: entrambe a Roma (l'altra nel ko 5-2 coi giallorossi).

