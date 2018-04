Pippo, che auguri a Simone: "Sei il mio orgoglio"

I suoi auguri non potevano mancare e racchiudono tutto l’affetto di una vita vissuta su due binari paralleli, quelli del calcio, che soltanto per un breve periodo in Nazionale li ha visti con la stessa maglia. Ma questo non ha impedito il consolidarsi di un legame, forte, che è rimasto intatto nel tempo, rafforzandosi. Così, nel giorno del 42° compleanno di Simone, Pippo Inzaghi ha voluto dedicargli un bellissimo messaggio di auguri, pubblicato dal proprio profilo Instagram. “Da sempre noi due, dalle avventure da ragazzi ai bellissimi momenti sul campo insieme, dai momenti di gioia in famiglia alle difficoltà. La vita non poteva darmi un fratello migliore di te, in nessun caso Mone. Sei il mio orgoglio più grande! Continua a brillare. Buon compleanno Mister! Il tuo fratellone” si legge nel post pubblicato.