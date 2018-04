Fiorentina, Pioli: "Abbiamo onorato Astori"

La Fiorentina non si ferma più e centra la sesta vittoria consecutiva: all'Olimpico contro la Roma, tre punti che sanno d'Europa firmati Benassi e Simeone. Stefano Pioli, intervenuto su Sky Sport, commenta soddisfatto la prestazione dei suoi partendo come sempre da un pensiero su Davide Astori: "Ci siamo presi l'impegno di onorare Davide attraverso il lavoro quotidiano sul campo. Lui è stato il primo a credere in questo percorso e in questo gruppo, dando serietà e serenità ai compagni. La sua assenza si fa sentire, ma è sempre con noi nel nostro cuore e nella nostra testa". Poi si parla della partita: "Abbiamo avuto qualità nelle uscite, soprattutto nel primo tempo. L'approccio è stato giusto, sapevamo che se fossimo riusciti a fare bene il primo passaggio, la Roma ci avrebbe concesso delle opportunità. Per questo ho utilizzato giocatori di qualità per far saltare la loro pressione". Fisiologicamente, nel secondo tempo è arrivato un calo: "Ci siamo abbassati un po' troppo, ma era inevitabile soffrire contro la Roma qui all'Olimpico: vincere qui è un risultato straordinario".

Pioli: "Ho ragazzi intelligenti". Simeone: "Una nuova Fiorentina nata per Davide"



Pioli si gode una squadra versatile, capace di giocare con diverse soluzioni tattiche e abile nell'interpretare il gioco: "La cosa che mi dà soddisfazione è che i giocatori si stanno divertendo, gli piace questo tipo di calcio, muoversi e lavorare senza palla. Lavorare sui concetti è più difficile quando lavori con i giovani, ma ho giocatori intelligenti e disponibili: con la squadra non parlo mai di sistemi di gioco, ma di concetti. E con questi giocatori giocare a tre, a quattro o a cinque è indifferente". A fine partita, sempre ai microfoni di Sky Sport, aveva parlato anche Gio Simeone: "Siamo uniti, ognuno corre per l'altro: sono orgoglioso dei miei compagni. Questa è una nuova Fiorentina nata per Davide, ci siamo uniti ed è questa la nostra forza: dopo gli allenamenti, per stare insieme, non volevamo andare a casa". Un Simeone ritrovato anche sotto l'aspetto realizzativo: "Devo continuare così, ho 22 anni ma posso dare molto di più".