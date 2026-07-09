Monza, Pessina: "Vogliamo far ricredere tutti"

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Monza, la carica di Pessina: "Vogliamo far ricredere tutti"

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Intervistato da Sky Sport, il capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato della prossima stagione: "Vogliamo far ricredere un po' tutti. Juric ha voglia di far bene e di mostrare che calcio fa, è uno che dice le cose in faccia e non ha paura, soprattutto quando non vanno bene. Un modo di comunicare che ti entra dentro. L'anno in B ci ha insegnato umiltà. Rinnovo? Vediamo, non c'è fretta". Su Obiang come nuovo ds: "Contento per lui, c'è un ottimo rapporto". Nel video tutte le sue parole

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