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Peppino di Capri è morto, il cordoglio del Napoli: "Artista leggendario"

il ricordo

Il Napoli piange Peppino di Capri. Dopo la morte dello storico cantautore, scomparso a 86 anni nella sua Capri, il club azzurro ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis: "Leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana". Grande tifoso del Napoli, nel 1983 scrisse anche "Na, Na, Napoli", brano diventato negli anni uno degli inni più amati

È morto all'età di 86 anni Peppino di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. Il cantautore, pianista e compositore si è spento nella sua amata Capri dopo una lunga malattia. Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza".

 

Il legame tra Peppino di Capri e il club azzurro è sempre stato speciale. Grande tifoso del Napoli, nel 1983 compose "Na, Na, Napoli", brano che con il suo celebre ritornello è diventato negli anni uno dei cori e degli inni più amati dal popolo partenopeo.

Chi era Peppino di Capri

Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, Peppino di Capri è stato uno dei più grandi protagonisti della musica italiana del Novecento. Pianista e cantante, ha attraversato oltre sei decenni di carriera firmando successi entrati nella storia come "Champagne", "Un grande amore e niente più", "Roberta" e "Luna caprese". Innovatore capace di fondere la tradizione napoletana con sonorità moderne, ha vinto due Festival di Sanremo e lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana. Domenica 12 luglio, nella sua Capri, si terranno i funerali.

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