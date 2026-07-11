Il Napoli piange Peppino di Capri. Dopo la morte dello storico cantautore, scomparso a 86 anni nella sua Capri, il club azzurro ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis: "Leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana". Grande tifoso del Napoli, nel 1983 scrisse anche "Na, Na, Napoli" , brano diventato negli anni uno degli inni più amati

È morto all'età di 86 anni Peppino di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. Il cantautore, pianista e compositore si è spento nella sua amata Capri dopo una lunga malattia. Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza".

Il legame tra Peppino di Capri e il club azzurro è sempre stato speciale. Grande tifoso del Napoli, nel 1983 compose "Na, Na, Napoli", brano che con il suo celebre ritornello è diventato negli anni uno dei cori e degli inni più amati dal popolo partenopeo.