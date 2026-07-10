Prosegue la riorganizzazione dei vertici societari in casa Juventus e adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. "Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale", si legge nel comunicato del club bianconero. Al fianco di Damien Comolli nella passata stagione, sia sul campo che sul mercato, con l’uscita dell’ex ad e l’approdo di Carnevali e Massara alla Juventus, la posizione del dirigente francese si era indebolita, fino alla comunicazione della fine del rapporto avvenuta in un clima di collaborazione tra le parti.