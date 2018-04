Dybala: "Playstation? Se perdo, spengo la tv"

Playstation e film

Dybala non nasconde poi la sua passione per la playstation, rivelando anche un piccolo e curioso aneddoto: "Gioco non più di due ore ma non tutti i giorni. Una volta avevo il telecomando della tv vicino, stavo perdendo e ho spento tutto facendo finta che fosse andata via la luce. Ovviamente la partita è finita lì". Dai videogames ai film: "Il mio preferito è il ‘Gladiatore’, mentre per quanto riguarda le serie tv, mi piace tanto ‘Breaking Bad’. Cartone animato? Dico Tom e Gerry". Non mancano infine altre domande particolari, a cui Dybala non si sottrae: "Per pettinarmi ci metto non più di due minuti perché la mia pettinatura è molto semplice, poi comunque dipende anche dalle occasioni. Viaggiare? Mi piace molto, ma non ho tanto tempo. Quando posso torno nella mia città, perché è il luogo dove sono cresciuto e dove tengo tutti i miei amici e la mia famiglia". Infine la musica: "Mi piace andare ai concerti in particolare a quelli di Rihanna, che è anche la mia cantante preferita. Cantare io sotto la doccia? Diciamo di no".