Adl: "Poteri forti non vogliono Var in Europa"

In Europa i poteri forti non vogliono il Var. Collina? In passato mi ha penalizzato

Poi De Laurentiis si è soffermato anche sulle polemiche scatenate dal rigore concesso al Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus, che ha evidenziato ancora una volta la necessità di inserire il Var anche in Europa. "Io mi sono sempre battutto per il Var in Italia – ha aggiunto il presidente del Napoli -, non capisco perché non debba essere utilizzato anche in ambito internazionale. Immagino, però, che certi poteri forti che esistono all’interno della FIFA, della UEFA e ovunque, possano voler rinviare ancora questo sistema tecnologico che permette di rilevare ciò che, invece, ancora può essere guidato. Le critiche di Andrea Agnelli nei confronti di Collina? Non ero a conoscenza delle sue parole, ma sono d’accordo. Il signor Collina in passato mi ha buttato fuori dalla competizione, perché io sono un uomo libero e amo parlare in maniera diretta, senza tenere cadaveri nell’armadio. Collina ha raggiunto una veneranda età con un bagaglio professionale importantissimo, immagino possa cadere in questo gioco. In ogni caso le mie sono soltanto supposizioni che derivano da quanto mi è stato riferito. Ma certe situazioni arbitrali possono sicuramente essere telecomandabili".