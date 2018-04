Come Rafinha sta cambiando l'Inter

Qui Rafinha ha paura. L'azione qui sopra comincia con un recupero dell’Inter nella propria metà campo, con Gagliardini che Rafinha, bravo a resistere alla riaggressione del Cagliar, servendo Karamoh alle sue spalle. Poi si fa vedere, anziché scappare in avanti, per offrire una linea di passaggio in più. Quando però riceve la palla spalle alla porta da Brozovic, la strategia dell’Inter vorrebbe che lui servisse di prima Perisic, per avanzare verticalmente, o ancora meglio Icardi in diagonale davanti a lui. Rafinha invece sceglie di giocare sicuro, all'indietro, per far costruire dal basso l’Inter con lo scaglionamento ordinato, andando contro i dettami di Spalletti.

Lo stesso Perisic gli indica chiaramente di essere libero. Quello che però il croato non capisce è che con la presenza dell’arbitro tra lui e Rafinha, la palla rischia di non arrivargli pulita, se toccata di prima dal brasiliano. In un momento del genere Rafinha ha scelto l’opzione sicura, cosa che permette di chiudere la fase di transizione difensiva del Cagliari e di organizzare un attacco ordinato per l’Inter.

Alla squadra di Spalletti serve un giocatore che in situazioni del genere accetta di salvaguardare il possesso invece di giocare palloni rischiosi. Le partite durano 90’ e se si è in vantaggio bisogna anche saper ragionare.