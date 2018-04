Pioli: "Meritiamo l’Europa"

Archiviare immediatamente l’ultima sconfitta contro la Lazio e riprendere la corsa verso l’Europa League. Obiettivi chiari per la Fiorentina, che si è fermata contro i biancocelesti dopo una striscia positiva nelle ultime sette partite in cui aveva collezionato sei vittorie ed un pareggio. L’occasione per ritrovare il sorriso, per i viola, arriva sabato 21 aprile: alle 18 la delicata trasferta sul campo del Sassuolo di Beppe Iachini. Una gara da affrontare con la giusta mentalità, lo sa bene Stefano Pioli: "Non pensiamo a quello che è successo nelle ultime due gare – ha detto in conferenza stampa l’allenatore della Fiorentina -, siamo concentrati esclusivamente sulla partita contro i neroverdi, uno scontro fondamentale per il nostro futuro. Siamo arrivati in un momento in cui mancano sempre meno partite al termine del campionato, per questo ogni punto adesso è prezioso. Con la Lazio abbiamo giocato con grande ritmo ed intensità, ma abbiamo commesso troppi errori e con squadre così forti non possiamo permettercelo. Ma adesso c’è il Sassuolo, una squadra in forma: se giochiamo come sappiamo, però, avremo le nostre possibilità”. Poi un pensiero sull’ex di giornata, Babacar: “Lui è un giocatore di talento che con me si è messo sempre a disposizione – ha continuato l’allenatore viola -, ma a gennaio lui e la società hanno deciso di prendere strade differenti. Il Sassuolo segna poco? E’ strano, perché in attacco hanno davvero qualità. Noi nelle ultime due partite non abbiamo raccolto il massimo, quindi vogliamo riscattarci perché è una tappa cruciale per raggiungere l’Europa".