Gasperini: "La gara migliore della stagione"

"A Bergamo c'è grande entusiasmo"

Festa grande a Bergamo, condivisa anche dallo stesso Gasperini: "Devo tenere tutto mascherato dentro, ma sono felice come il pubblico – prosegue – Quello che si trova a Bergamo è difficile trovarlo ad altre parti, c'è un entusiasmo che ci trascina. Anche oggi abbiamo dovuto raschiare il barile, era una giornata calda e non era facile giocare una partita così. Lo stadio di proprietà? Sarà un punto fantastico che il presidente vuole fortemente e che la città non vede l'ora di poter avere. Sarà un gioiello per la società, per il pubblico e per la società. Vorrebbero farlo subito, ma la burocrazia è sempre molto lunga. Lo stadio è un punto di riferimento per tutti".