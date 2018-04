Le facce degli altri

Il gesto atletico si commenta da sé, non ci si arrampica a certe quote senza un fisico bestiale; il momento, l'attimo esatto, non poteva essere più epico: il 90° minuto, l'ultimo di una partita che non aveva regalato altre fotografie. Il protagonista è uno solo, al centro della scena, la luce del quadro. Conviene soffermarsi, però, sul contesto, su tutto quello che gli gira intorno, cristallizzato per un attimo interminabile come accade sempre in questi casi. Howedes con i piedi a terra e lo sguardo al cielo, Matuidi con occhi e bocca spalancati, Mandzukic forse il più distaccato, si sta voltando come quando qualcosa attira la tua attenzione ma non le vuoi dare troppo peso.

Il più impressionato di tutti dal volo di KK è un suo compagno di squadra, Zielinski: gli manca solo il fumetto sulla testa, ma sembra di potergli leggere il pensiero mentre assiste allo stacco imperioso. Lichtsteiner uguale, stesso stupore: senza voler apparire blasfemi, sembrano i volti che si trovano in certe raffigurazioni sacre, dinanzi all’ascesa di un santo, mentre si stringono in una specie di abbraccio come a volersi fare coraggio a vicenda. Vola San Kalidou e con lui vola Napoli. Eccola la foto del giorno, forse del campionato, si vedrà.