Un giorno di festa grande a Castel Volturno, sequel di quanto accaduto dopo la notte del trionfale successo in casa della Juventus e che ha definitivamente riaperto il discorso Scudetto. Una giornata di sole, di cori per gli eroi azzurri, ma anche di picnic e addirittura di dichiarazioni d'amore. Così, approfittando del concomitante giorno della Liberazione, il 25 aprile nel centro sportivo del Napoli è trascorso nel segno dell'entusiasmo di circa 200 tifosi che hanno seguito il lavoro della squadra di Maurizio Sarri, per poi attenderla all'uscita e tributarle un altro travolgente omaggio.

La nonna pensa solo a Mertens

Accennavamo alle dichiarazioni d'amore. Cori e presenza dei tifosi a parte, quella più significativa la racconta meglio di qualsiasi altra parola la foto che apre questo articolo: una nonnina che si è presentata a Castel Volturno con un cartello dal messaggio chiaro: "Mertens, ti amo". Dolcezza infinita ma anche l'ennesima testimonianza di un ambiente che, dopo la vittoria a Torino, ha visto riaccendersi la speranza e la consapevolezza di poter riportare a Napoli quel titolo che manca dal 1990. Un ricordo che la nonnina di Castel Volturno di certo porta con sé.

Delirio attorno alla macchina di Sarri

Finisce l'allenamento, la festa no. Chissà cosa avrà pensato (e detto) Sarri quando si è ritrovato attorno alla propria macchina decine di tifosi in delirio. Una comprensibile e tollerabile ressa che, siamo certi, alla fine gli avrà strappato un sorriso. Anche questo, del resto, serve a compattare ulteriormente un ambiente che non vuole più smettere di sognare.