Sono passate quattro stagioni da quel Genoa-Juventus in cui Gasperini aveva concesso a Rolando Mandragora l’esordio in Serie A. Un match infrasettimanale sorprendente, deciso da un gol di Luca Antonini al 94’.

Il mediano di Scampia, minorenne e senza esperienza, non aveva tremato di fronte a Paul Pogba e anzi si era calato perfettamente nel contesto della partita, pur fedele al proprio stile di gioco, ben rappresentato dal tackle in area col quale aveva negato a Morata il pallone del potenziale 0-1. Da allora Mandragora ha maturato una certa esperienza nel calcio italiano. La cavalcata verso la A col Pescara di Oddo, l’acquisto da parte della Juventus e l’esperienza da capitano con la Nazionale al mondiale U-20 dello scorso anno. Nel mezzo, purtroppo, quasi un anno intero di stop a causa di un infortunio al piede destro. Quest’estate finalmente, Mandragora è potuto tornare in Serie A. Per garantirgli un buon minutaggio la Juve lo ha girato in prestito al Crotone.

C’è un filo rosso fra tutte le esperienze di Mandragora: la capacità, straordinaria per un ragazzo di vent’anni, di adattarsi al meglio nei contesti più disparati. In Abruzzo era il perno del primo possesso della squadra di Oddo, che ne aveva messo in luce le doti in distribuzione; addirittura, per facilitare la prima costruzione, molte volte partiva da difensore centrale. Con l’U-20, in una squadra inferiore a molte avversarie, che spesso si ritrovava a difendere a pochi metri dalla propria porta, doveva anche aggiungere una certa inventiva nelle giocate per collegare centrocampo e attacco. A Crotone, infine, si è riscoperto fondamentale con due allenatori diversi - Nicola prima e Zenga adesso - in contesti tattici all’apparenza non proprio ideali per le sue caratteristiche.

Le zone inesplorate del talento di Mandragora

Il Crotone di Nicola lo scorso anno è riuscito a raggiungere l’impresa della salvezza attraverso un cambio di rotta nell’approccio alle partite, con un sistema di gioco intenso e diretto che nascondeva i limiti tecnici della squadra. Anche quest’anno l’ex tecnico del Livorno era rimasto fedele ai propri principi.

4-4-2 classico con un’interpretazione quasi britannica del calcio, con molti lanci lunghi verso le torri Budimir e Trotta e centrocampisti ed esterni pronti ad aggredire le seconde palle per attaccare l’area avversaria. A naso Mandragora non dovrebbe rientrare nei canoni di un impianto di gioco quasi privo di sovrastrutture. Si tratta di un metodista in grado di abbinare doti difensive a un grande senso per il palleggio ragionato, ma Mandragora ha innanzitutto un’ottima struttura fisica. Col suo metro e ottantatré riesce a sopravvivere in un campionato sempre più esigente dal punto di vista atletico. Le gambe lunghe e slanciate lo fanno sembrare più alto e lo avvantaggiano nei contrasti e gli permettono di avere una discreta elevazione.

Parte da mediano di sinistra nel 4-4-2, ruolo che ricopre anche nell’attuale U-21, di cui è capitano. L’interpretazione però è totalmente diversa. Mentre in Nazionale condivide i compiti di regia con l’altro interno, Barella, e la sua funzione principale è la verticalizzazione sulle punte, a Crotone gioca con consegne più simili a quelle di una mezzala che non di un mediano.

Solitamente l’azione del Crotone si sviluppa sulla fascia, con movimenti coordinati tra terzino e laterale di centrocampo, aiutati eventualmente dal taglio verso l’esterno di una delle punte. Se però i rossoblù non riescono a risalire il campo sulla fascia, la prima opzione offensiva è la palla in verticale verso le punte o verso gli esterni che si alzano nella zona dei terzini. Spesso è Cordaz ad effettuare il lancio, altre volte invece tocca ai difensori centrali. I centrocampisti raramente si propongono per aiutare la costruzione e il loro apporto alla fase offensiva però è irrinunciabile: appena parte il lancio devono accorciare verso la zona di caduta e occupare la posizione migliore per raccogliere la seconda palla e sfruttare l’entropia generata dal lancio per sorprendere la difesa avversaria. Una funzione che sollecita alcuni aspetti fino ad ora inediti del talento di Mandragora e che gli permette di interpretare egregiamente le richieste di Nicola.

Grazie alle gambe lunghe possiede una falcata che gli permette di correre lungo il campo con buona velocità. Soprattutto, Mandragora possiede delle letture sopra la media, con e senza il pallone tra i piedi, che gli permettono di intuire in anticipo dove finirà la sfera. Molte volte non ha bisogno di correre disperatamente verso il pallone perché sa leggere benissimo i rimbalzi e può raggiungere in anticipo la zona di caduta. A questo punto può far valere il proprio vigore atletico per contendere il possesso agli avversari anche in situazioni concitate. Se la palla resta alta, possiede lo stacco per giocarla in avanti di testa. La buona struttura fisica lo rende resistente ai contrasti, mentre può usare le gambe lunghe per insinuarsi tra gli avversari e rubargli il pallone.

Sono situazioni di gioco che si evolvono sulla trequarti avversaria e che, dal caos, determinano la fase offensiva del Crotone. A quel punto, da mediano, Mandragora resta in zona avanzata e si trasforma in un trequartista che deve supportare le trame offensive della squadra.

Una volta guadagnata palla si può aprire il possesso sull’esterno per attivare le combinazioni ala-terzino, mentre centrocampisti e attaccanti occupano l’area per ricevere il cross. Altrimenti si può giocare direttamente in verticale sulla punta, cercando brevi combinazioni palla a terra col centrocampista che si muove in avanti e l’esterno che viene dentro al campo. Quando il Crotone riesce a sviluppare il gioco a ridosso dell’area Mandragora può assecondare la propria inclinazione al tiro dalla distanza. Ha una media di un tiro a partita, terzo in rosa tra i giocatori con almeno quindici presenze alle spalle di due attaccanti come Trotta e Budimir. È una soluzione istintiva ma ancora da raffinare, soprattutto nelle scelte. Il Crotone non sempre costruisce dei tiri puliti e spesso Mandragora prova a concludere anche in conduzioni non molto favorevoli; così si spiega il 31% di precisione.

La combinazione tra movimenti offensivi sulla trequarti e tiri dal limite gli è comunque valsa il primo gol in Serie A, firmato a settembre contro il Benevento. Più che la conclusione, straordinaria per coordinazione e controllo, è interessante notare la lettura perfetta dell’azione da parte di Mandragora. Il Crotone imposta con Ceccherini all’altezza del centrocampo. Il difensore gioca il pallone in verticale su Simy al limite dell’area. La punta nigeriana controlla con l’avversario alle spalle e costringe difesa e centrocampo del Benevento a collassare su di lui. In questo modo si crea un buco sulla trequarti campana. Appena parte il passaggio di Ceccherini, Mandragora corre verso il limite dell’area in prossimità di Simy, come se avesse già capito che il Benevento si sarebbe spostato in massa verso l’attaccante. Simy gioca subito il pallone su Stoian che si muove incontro; quando il rumeno riceve Mandragora è già nel buco creato dal movimento della difesa avversaria e ruota il corpo verso il compagno per chiamargli il passaggio. L’appoggio di Stoian è leggermente arretrato. Mandragora probabilmente aveva già programmato la conclusione e, per non perdere tempo, controlla al volo col piatto in modo da spostare il pallone in avanti a mezz’aria per calciare di collo sinistro.