Allegri? Chi vince ha ragione ma Sarri mi ha emozionato

"Partiamo dal presupposto che con i risultati che ha fatto Allegri in questi anni, ha sempre ragione lui. Ha fatto delle cose straordinarie, ripetute nel tempo. Ma penso anche che si può fare di più, si può creare di più, che non tutto dipende dei giocatori, poi è normale che sono loro a fare la differenza, perché se sono più forti o più in forma vinci. Però secondo me il Napoli ci ha dato una risposta grande. Il valore complessivo della Juve è superiore a quello del Napoli, non ci sarebbe un motivo perché il Napoli debba stare così vicino alla Juve se non per il gioco che ha espresso. Ha giocato meglio, sempre, avrebbe meritato di finire il campionato all'ultima giornata con una corsa spalla a spalla. Io non sono né tifoso, né simpatizzante del Napoli ma devo dire che Sarri mi ha emozionato. Poi, se sono un presidente e mi date Allegri me lo tengo ben volentieri".