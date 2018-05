Soltanto una partita al termine della stagione, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus e la conquista aritmetica della qualificazione all’Europa League (ancora da stabilire se da sesta o settima squadra classificata in Serie A) per il Milan è già tempo di pensare alla prossima stagione. Non soltanto le possibili strategie di calciomercato, per la società rossonera periodo di cambiamenti anche per quanto riguarda le maglie. La novità principale è rappresentata dallo sponsor tecnico: dopo un ventennio trascorso con Adidas, i rossoneri verranno 'vestiti' da Puma. Ed ecco arrivare le prime anticipazioni sulle divise ufficiali della prossima stagione.

Terza maglia nera con rosso melange sulle maniche

L’ultima novità riguarda la terza maglia ufficiale del Milan per la stagione 2018/19. A svelare quale potrebbe essere l’outfit di Bonucci e compagni nella prossima annata è stato il sito footyheadlines.com, che ha fornito le anticipazioni sulle caratteristiche della terza divisa rossonera. Maglia nera con scollo a 'V'e rosso melange sulle maniche, questi i colori principali che compariranno. In osservanza al principio di uniformità della divisa, la stessa tonalità è stata scelta anche per quanto riguarda i pantaloncini.