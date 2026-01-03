L'allenatore della Roma commenta il ko di Bergamo nel match (da ex) contro l'Atalanta: "Dispiace non aver concretizzato, queste sono partite che viaggiano sugli episodi, ma io sono contento della mia squadra perché è stata all'altezza contro un avversario ancora molto forte, costruito negli anni, mentre noi siamo all'inizio e siamo davanti in classifica". Sul gol subito: "Errore assurdo del Var" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Un Gian Piero Gasperini certamente dispiaciuto per il risultato ma non per la prestazione della Roma che ha combattuto fino alla fine per agguantare un pari dopo aver subito un gol abbastanza rocambolesco: "Peccato aver preso un gol così, questo ha messo la gara nel modo migliore per l'Atalanta che è una squadra molto forte - dice - Non so sul gol, difficile da dire. Faccio fatica a riguardarlo, mi sembra discutibile". Tuttavia l'allenatore della Roma applaude i suoi: "Ma io sono contento della Roma perché è stata all'altezza - spiega ancora - Ferguson? Non è facile perché ci sono anche degli avversari forti e fisici. Dico che la Roma ha fatto la sua gara, ha creato più occasioni pericolose di una squadra forte come l'Atalanta, peccato non aver concretizzato, queste sono gare che viaggiano sugli episodi e noi non li abbiamo sfruttati". Come in occasione della chance capitata a Dybala: "Il peso dell'età? Queste cose si sbagliano anche a vent'anni. Ci sono state anche altre occasioni, è vero che questi episodi cambiano la gara, il resto della partita è stata combattuta, abbiamo avuto occasioni per pareggiare".

"Atalanta molto forte, ma siamo avanti noi e la classifica è corta" Gasperini continua a sottolineare la prova della Roma a Bergamo e anchbe più in generale il valore del cammino che la squadra ha fatto fino a questo momento: "Non usciamo ridimensionati, l'Atalanta è una squadra costruita negli anni ed è forte - spiega ancora - Noi abbiamo iniziato da pochi mesi, l'Atalanta ha dimostrato di essere una squadra ancora molto forte, noi siamo davanti in classifica e la classifica è corta". Una Roma che non conosce mezze misure: o vince, o perde: "Non è un caso, significa che dobbiamo crescere e migliorare in qualche cosa, come stasera, andiamo vicini al pareggio ma non lo raggiungiamo, poi quando andiamo in vantaggio vinciamo, sono cose da migliorare nel percorso per far crescere questa squadra e questa società".