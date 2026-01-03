I numeri di Atalanta e Roma

La Roma è l'avversaria contro cui l'Atalanta ha segnato più reti in Serie A: 149 gol in 126 sfide. I giallorossi conducono però con 54 successi rispetto alle 33 vittorie dell'Atalanta in questi 126 confronti nel massimo campionato, completano 39 pareggi. L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei gare - tra cui le tre più recenti - di Serie A contro la Roma (1N), tanti successi quanti aveva ottenuto nelle precedenti 13 sfide contro i giallorossi nella competizione (5V, 5N, 3P). Nonostante l'Atalanta abbia subito gol in tutte le ultime 15 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (26 reti concesse nel parziale), i bergamaschi hanno vinto tutti gli ultimi tre incontri interni contro i giallorossi e non hanno mai registrato una serie più lunga di successi domestici consecutivi contro questa avversaria nel torneo. L'Atalanta ha chiuso il 2025 con il 37.8% di vittorie in campionato (14V, 13N, 10P in 37 match): era dal 2016 (35.9%) che la Dea non terminava un anno solare con una percentuale di successi più bassa in Serie A. La Roma ha vinto il 66% di partite disputate nel 2025 considerando tutte le competizioni, ovvero 33 sulle 50 totali (5N, 12P); soltanto nel 2017 i giallorossi hanno registrato una percentuale maggiore di successi nella loro storia: il 68% (36/53). La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A nel 2025: 82 - contando tre punti a vittoria da sempre ha fatto meglio nella sua storia nella competizione solo nell'anno solare 2016 (86), nel 2006 (86) e nel 2017 (88). In più, i giallorossi sono la formazione con più clean sheet (18) nel 2025 nel torneo e soltanto nel 2014 (20) hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un anno solare nel massimo campionato.