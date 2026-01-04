Dove vedere Lazio-Napoli

La partita Lazio-Napoli, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 4 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Napoli

La Lazio è imbattuta da cinque incontri di Serie A contro il Napoli (3V, 2N), dopo che aveva perso ben 10 dei 12 precedenti (2V); l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro i partenopei nel torneo risale al 1965 (13 in quell'occasione). Napoli e Lazio hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A allo Stadio Olimpico, dopo una serie di 10 incontri consecutivi senza mai terminare il match in equilibrio (due successi capitolini e otto azzurri); queste due squadre non hanno mai terminato più gare consecutive in parità in casa dei biancocelesti nella competizione. Antonio Conte ha perso entrambi i confronti con Maurizio Sarri in Serie A, due ko risalenti alla stagione 2019/20 (1-2 in casa, 0-2 in trasferta) quando i due tecnici guidavano rispettivamente Inter e Juventus: l'attuale allenatore della Lazio è l'unico contro cui il tecnico del Napoli è sempre uscito sconfitto tra quelli affrontati almeno due volte in carriera nei cinque principali campionati europei e potrebbe al contempo diventare il terzo contro cui perde tre incontri in questi tornei, dopo Pep Guardiola e Allegri. La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), incluse le due più recenti. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe disputate in questa Serie A, tante volte quante nelle 27 precedenti. Solo il Milan (18) ha guadagnato più punti del Napoli (16 in 8 gare) nelle sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A; viceversa, soltanto l'Atalanta (4) ha ottenuto meno punti della Lazio (5 in 8 match) nei confronti tra queste formazioni. Il Napoli arriva da tre vittorie di fila tra tutte le competizioni senza subire gol e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi ma anche quattro clean sheet di fila per la prima volta in questa stagione.