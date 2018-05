Quel fantaconsiglio di Maurito: "Puntate su Immobile"

Per il tipo di movimento che producono e gli spazi che occupano in campo Immobile e Icardi sarebbero una coppia perfetta, complementare: Ciro che ama partire da lontano, si muove sull'esterno e dialoga di più con i compagni (da qui anche 10 assist); Mauro che aspetta il momento buono per colpire (un passaggio vincente per lui). Rigoristi (7 a 5 per il laziale il conto dei penalty realizzati); a segno quasi esclusivamente in area e col destro (3 di sinistro per Maurito, 2 Immobile); un poker e un sigillo di tacco per entrambi; 5-4 per il laziale nei colpi di testa; una tripletta al Milan in comune; 16 centri fuori casa per il centravanti di Torre Annunziata e 12 per il collega di Rosario. Su un totale di 32 partite e 2.621 minuti per lo scugnizzo (0,9 di media-gol a match, un terzo della squadra); 33 e 2.880' per l'hombre del partido (0,8, un peso del 44%). Immobile ha saltato 5 incontri (in cui la Lazio ha vinto la miseria di una volta) e Icardi 4 (2 vittorie, un pari e un ko per Spalletti).

Sono già stati re dei bomber: Ciro nel 2013-14 con la maglia del Torino (22 reti); Mauro nel 2014-15 (anche lui con 22 gol, insieme a Luca Toni). E, curiosamente, a inizio stagione era stato lo stesso Icardi a "consigliare" di puntare su Immobile al Fantacalcio, durante il programma Drive Inter: "Io non gioco, ma in tanti mi dicono che spendono parecchio per me, ma io comprerei Immobile...". Se era una "gufata" non ha funzionato...