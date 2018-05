LE STATISTICHE DELLA PARTITA

-L'Inter ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A, tante quante nelle precedenti 12

-L’Inter si qualifica per la prossima Champions League; i nerazzurri tornano nella massima competizione europea dopo l’edizione 2011/12.

-Tre assist per Brozovic nelle ultime tre gare giocate in Serie A.

-In ognuno degli ultimi tre campionati disputati, Lulic ha ricevuto esattamente un cartellino rosso.

-Gol numero 100 in Serie A per Icardi con la maglia dell'Inter.

-Tutte le ultime tre reti di Felipe Anderson sono state realizzate con tiri da fuori area.

-Era da aprile 2017 (contro il Crotone) che l’Inter non subiva due gol nel corso di un primo tempo in Serie A.

-Terzo gol di Felipe Anderson in Serie A contro l'Inter, solo al Torino ha realizzato piu gol (cinque).

-Nove delle 11 reti in Serie A di D'Ambrosio sono state segnate su sviluppi di calcio d'angolo.

-Danilo D’Ambrosio non segnava in trasferta da aprile 2017 (v Crotone allo Scida).

-Quarto autogol subito dall'Inter in questo campionato, solo l'Udinese (cinque) ne conta di piu.

-L’ultima partita che l’Inter è riuscita a vincere dopo essere passata in svantaggio è stata lo scorso agosto contro la Roma, proprio allo stadio Olimpico.

-Gara numero 250 in Serie A per Stefan Radu.