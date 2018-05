Gli elogi alla Juventus e al Napoli e le prime previsioni sui Mondiali di Russia: è questa la versione italiana di Pep Guardiola, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport mentre era ospite della XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018. “Vincere non è per nulla facile e il fatto che la Juventus ci riesca ogni anno dimostra il suo valore. Bisogna fare sempre le cose per bene e peraltro i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio del Napoli, che per me è una delle squadre più forti del mondo” ha detto l’allenatore del Manchester City. Che poi ha voluto tributare diversi complimenti a Maurizio Sarri: “È vero che si viene giudicati per quanto si vince, ma il gioco espresso dal Napoli è un brindisi al sole. Veder giocare la sua squadra è stato uno spettacolo e se dovesse venire in Premier League sarei felice di sfidarlo nuovamente. A volte sono i dettagli a fare la differenza, probabilmente gli azzurri avrebbero vinto lo scudetto se la Juve non avesse battuto l’Inter. È anche questione di fortuna”.

Bonucci, i Mondiali e CR7

Confermando un tentativo di acquisto che avvenne tempo fa, Guardiola ha ammesso il suo interesse per Leonardo Bonucci: “È il giocatore italiano che porterei al City, ma ha un contratto col Milan e non voglio parlare di mercato”. Poche settimane e avranno inizio i Mondiali di Russia: “Brasile, Argentina e Germania sono le candidate più serie per la vittoria finale, poi ci sono anche Inghilterra e Spagna. Vedremo come andrà”. Infine, i complimenti meritati al Real Madrid, per aver vinto la terza Champions League di fila: “È già difficile vincerne una, figuriamoci tre. Si tratta di un traguardo incredibile, sono stati bravissimi e complimenti a Zidane. Spero che l’anno prossimo però abbiano maggiori difficoltà”.