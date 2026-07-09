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Milan, infortunio per Pulisic: out sei settimane dopo i Mondiali. Le news

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Christian Pulisic resterà fermo per circa sei settimane dopo l'infortunio rimediato negli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede tre settimane di riposo e altre tre dedicate alla riatletizzazione con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato

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Non arrivano buone notizie per Christian Pulisic dopo il Mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa sei settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del Mondiale contro il Belgio. L'esterno rossonero si era fatto male nel tentativo di calciare in porta, dopo uno scontro con Youri Tielemans, ed era stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo. Gli accertamenti medici hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede tre settimane di riposo che coincideranno con il periodo di vacanza del giocatore, seguite da altre tre settimane di riatletizzazione. L'obiettivo del Milan è avere Pulisic a disposizione per la prima giornata del prossimo campionato di Serie A contro il Torino.

pulisic

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