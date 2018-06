Mercato: si spinge per Nainggolan

Nel frattempo l’Inter continua ad operare sul mercato per regalare a Luciano Spalletti elementi in grado di rinforzare ulteriormente la rosa che nella prossima stagione dovrà disputare anche la Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez, il club nerazzurro ha messo nel mirino Radja Nainggolan, in cima alla lista dei desideri per il centrocampo. L’Inter fa sul serio e, dopo aver tentato alcuni approcci nelle ultime settimane, sta cercando di capire se sarà possibile o meno portare il giocatore belga in nerazzurro. Ci sono stati contatti sia indiretti che indiretti con la Roma, ma la trattativa non è ancora ufficialmente entrata nel vivo. L’ipotesi di trasferimento dal club giallorosso di Nainggolan, comunque, appare al momento concreta, per questo motivo l’Inter sta spingendo per trovare un accordo. La Roma, da parte sua, ha intenzione di ascoltare soltanto proposte convincenti e preferirebbe cedere il giocatore verso altri mercati, in particolar modo quello cinese, soprattutto per non rinforzare una diretta concorrente. La situazione rimane in continua evoluzione, per Nainggolan all’Inter ci potrebbero essere sviluppi decisivi.