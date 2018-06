Ecco cosa è successo lunedì

Justin Kluivert è atterrato a Fiumicino ed è pronto per fare le visite mediche con la Roma. Giallorossi che non si fermano: per il centrocampo si valuta Bruno Fernandes che ha risolto il contratto con lo Sporting e arriverebbe a zero. Primi approcci Inter-Roma per Nainggolan, si lavora per cercare un accordo che accontenti i giallorossi. Il giovanissimo difensore Bettella (2000) passa all’Atalanta, Bastoni subito a Milano e dal Sassuolo può tornare Duncan. La Juve non sta a guardare: anche i bianconeri seguono Moussa Dembelé del Tottenham , possibile incontro col club inglese per capire i margini di trattativa ed essere pronti in caso di eventuali partenze a centrocampo dove intanto si attende sempre Emre Can. Il Napoli annuncia Verdi che ha sostenuto e superato le visite mediche: contratto di cinque anni. Fabio Cannavaro: "Non sarò io a portare Hamsik lontano da Napoli". Gli occhi del Milan su Samu Castillejo esterno classe ’95 del Villarreal: è un profilo molto simile a Suso, interessa e viene seguito con attenzione così come Callejon. La Samp si avvicina a Sportiello e tratta la cessione di Torreira all’Arsenal. Il Genoa su Sandro, Pazzini può essere il rinforzo per l’attacco del Parma che si avvicina a Viviano e ci prova per Vainqueur. Il Sassuolo pesca dal Benevento, o meglio: De Zerbi prova a portarsi Djimsiti (che è tornato all'Atalanta) e Djuricic, al momento svincolato. All'Atalanta interessano i gioielli del Cittadella, che ha perso la semifinale playoff contro il Frosinone ma che nel corso della stagione ha messo in luce il difensore Varnier e l’attaccante Kouame. Fiorentina su Brignola, l’attaccante classe 1999 di proprietà del Benevento si è messo in mostra in Serie A e ha mercato. Spal, per la porta è molto vicino Vanja Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista della Lazio, di proprietà del Torino. Al Chievo interessa il portiere classe 1991 Colombi, che ha giocato l’ultima stagione al Carpi. Fatta invece per Djordevic, svincolato dalla Lazio: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. I veneti seguono anche Andreolli.