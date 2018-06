Avevano festeggiato la vittoria con dei cori sgradevoli e la Juventus aveva annunciato che avrebbe preso provvedimenti contro la propria squadra Under 15, dopo il successo sul Napoli nella semifinale scudetto. Il club bianconero ha concordato con la FIGC un percorso di recupero formativo per i propri ragazzi, dopo essersi reso disponibile all’estromissione della squadra dal campionato. Sul sito ufficiale della Federcalcio, è apparso il seguente comunicato che ha spiegato l’iniziativa congiunta: “Nella mattinata odierna i vertici del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e della Juventus Football Club, su iniziativa del Commissario Straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, si sono messi in contatto per condividere l’analisi su quanto accaduto negli spogliatoi dello stadio di San Mauro Pascoli (FC), dopo la semifinale di ieri sera tra i bianconeri e il Napoli. Tale analisi ha riguardato anche i rilevanti riflessi mediatici che il video ha causato, amplificando un coro, che, comunque, deve essere stigmatizzato e rappresenta un fatto grave, anche perché compiuto a livello di settore giovanile. Durante questi doverosi contatti informali la Juventus ha manifestato la più ampia disponibilità nel censurare l’evento, valutando anche la possibilità di ritirare la compagine Under 15, resasi responsabile di questa vicenda, cosa che però inevitabilmente comprometterebbe il regolare svolgimento del campionato”.