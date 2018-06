E' durato circa 45 minuti il Cda del Milan, che si è svolto questa mattina a Casa Milan. Nessuna novità per quanto riguarda l'aumento di capitale: i 32 milioni residui verranno versati entro il 28 giugno. Nel corso del Consiglio di Amministrazione non si è parlato nè del socio che potrebbe affiancare il presidente rossonero Li Yonghong e nemmeno del progetto stadio. La dirigenza rossonera intanto si prepara all'udienza Uefa, in programma il 19 giugno a Nyon: sarà presente anche Valentina Montanari, chief financial officer del Milan che ha curato il dossier presentato alla UEFA dopo il no al settlement agreement. La delegazione che si presenterà davanti alla Camera Giudicante sarà composta anche dall'ad Marco Fassone, dal professor Umberto Lago e dall'avvocato Roberto Cappelli. Inoltre è stato approvato il budget della prossima stagione, necessario per l'iscrizione al campionato e per ottenere la licenza Uefa. All'uscita ha parlato Roberto Cappelli, membro del Cda del Milan: "Argomento aumento di capitale non affrontato, confermo. Nuovo socio? Ne parlate voi, nel consiglio non ne abbiamo parlato, non c’è stata nessuna comunicazione a riguardo. Ottimismo per decisione UEFA? Siamo ottimisti per natura, dobbiamo esserlo: abbiamo buone ragioni e speriamo di farle valere".