Giornata da record per la Roma: la campagna abbonamenti debutta con 11.000 rinnovi (+31% sulla media degli ultimi anni), di cui 4.500 nei primi 90 minuti e lunghe code online. L'entusiasmo dei tifosi è trainato dal ritorno in Champions dopo sette anni e dalla fiducia del mister Gasperini nella proprietà Friedkin e nel ds D'Amico. Il raduno scatta lunedì a Trigoria; l'esordio in A il 24 agosto all'Olimpico contro la Fiorentina

Una giornata da record in casa Roma. Per l’apertura ufficiale della campagna abbonamenti della nuova stagione i rinnovi hanno toccato la quota-record di 11.000. Il ritorno in Champions League dopo sette anni, un finale di stagione emozionante e la fiducia di Gianpiero Gasperini verso il lavoro dei Friedkin hanno sicuramente influito sulla risposta entusiasta dei tifosi. “L’obiettivo della proprietà è di migliorare la squadra il più possibile”, le parole di Gasp, in esclusiva a Sky Sport alla presentazione dei palinsesti, con un bel sorriso mentre raccontava di un lavoro costante e nell’ombra del direttore sportivo Tony D’Amico. La nuova stagione partirà ufficialmente lunedì prossimo a Trigoria con l’inizio del ritiro. Dopo le amichevoli estive, il campionato scatterà lunedì 24 agosto, proprio all’Olimpico contro la Fiorentina. È bastato il tempo di una partita, 90 minuti, per registrare il primo record: gli abbonamento rinnovati erano già 4500. Code anche lunghissime, con 3.000 utenti collegati in attesa di confermare il proprio posto per le partite casalinghe della prossima stagione. Gli 11.000 rinnovi della prima giornata segnano un dato più alto del 31% rispetto alla media delle ultime stagioni, pari a 7.500 abbonamenti. L'unico 'limite' sarà naturalmente la capienza dell'Olimpico, che anche nella prossima stagione si avvia a far registrare un sold-out dopo l'altro.