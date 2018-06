Come previsto sono stati promossi in Serie A gli arbitri delle due gare di finale del playoff promozione: Chiffi e La Penna, protagonista al ritorno di roventi polemiche da parte dei rosanero. In A lasciano Tagliavento e Damato per limiti di età, bocciato Gavillucci.

La prima reazione di molti è stata di stupore: "Ma come, promuovono l'arbitro di Frosinone-Palermo!?". Federico La Penna il ricordo di quella sfida (la finale di ritorno del playoff promozione) se lo porterà dietro per un bel po'. Il ricordo, non l'incubo, perché la vita dell'arbitro è fatta così: la giornata storta prima o poi capita e trasformarla in un momento di crescita è un'elaborazione che chi vuole arrivare in alto deve saper fare in fretta. Così come l'arbitro romano non potrà permettersi rancore per il tweet al veleno del Palermo, che si è prontamente "congratulato" con lui per la promozione.