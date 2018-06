2 luglio 2018. È una data storica storica per Sky. Nasce il nuovo Sky Sport, nuovo davvero in tutto. Nuovo a partire dai nomi dei nostri canali. Perché i canali rappresentano le cose che amiamo: lo sport, anzi gli sport, e i loro protagonisti. Da lunedì ci sarà un luogo per ciascuna disciplina e per i suoi templi, per i suoi eventi e per i suoi campioni. I canali di Sky sport diventano più ricchi, ancora più completi, più facili da seguire, perché ognuno di loro avrà la sua forte identità.

Non è solo un "vestito", è il nostro abito migliore, scelto con cura e indossato per iniziare la stagione più importante di sempre. Quella delle esclusive senza pari, quella di Sky Q, di una qualità delle immagini mai vista prima in Italia - con il 4K HDR - quella dello sport sempre e dovunque.

Uno studio tutto nuovo, ma ci troverete sempre qui. Canale 200, il numero magico di Sky Sport 24, l’amico sempre acceso, che non si ferma mai. Tecnologia, rinnovamento, idee e approfondimenti, tutto quello che serve per portarvi per mano dentro il nuovo Sky Sport.

Cambiano i canali, diventano più ricchi, ancora più completi e più facili da seguire perché ognuno di loro avrà la propria identità inconfondibile

Il 201, Sky Sport Uno, il capostipite di tutti i canali, il meglio del meglio della nostra programmazione, che proprio il 2 luglio partirà con il più antico e prestigioso torneo, tempio del tennis e dello sport: Wimbledon.

Non male come inizio, eh? Ma in griglia di partenza anche i confermatissimi e molto amati canali dei motori: Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Motogp, con prove, conferenze, qualifiche e gare, contenuti in esclusiva e la copertura totale di ogni gran premio.

Per arrivare a tre grandi novità: Sky Sport NBA, con l’aggiunta della programmazione originale di NBA TV che si affianca alle nostre storiche ed inconfondibili voci, Sky Sport Golf (con appuntamento sui green di tutto il mondo, fino all’attesissima Ryder Cup 2018) e Sky Sport Arena, il canale che ti porta al centro dell’azione, di qualunque azione - e di qualunque sport si tratti. E il calcio? Mai visto così: Sky Sport Football con il meglio del calcio europeo (la nuova Champions League, Europa League e Premier, tutto in esclusiva) e Sky Serie A, che darà il calcio d’inizio quest’estate alle partite della International Champions Cup e il 19 agosto, per accompagnarci fino al nostro amato campionato. Insomma, nasce il nuovo Sky Sport. Il vestito migliore per la stagione migliore. Una festa tutta da vivere, solo con noi.