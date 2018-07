Visite per Lafont, Hugo pensa ad Astori

Primo giorno per tutti, primissimo per Alban Lafont, portiere francese classe ’99, acquistato dal Tolosa, che ha sostenuto le visite mediche, ma che ripartirà subito: difenderà i pali della sua Nazionale nell’Europeo under-19, che si terrà in Finlandia tra il 16 e il 29 luglio. In mattinata visite mediche (di idoneità), presso l’ospedale Ponte Nuovo di Careggi, anche per gli altri Viola presenti al primo giorno di raduno, che nel pomeriggio si sono sposati nel centro d’allenamento “Davide Astori” per una breve sessione di lavoro. Proprio all’indimenticabile capitano è andato il primo pensiero social di colui che ne ha raccolto l’identità in campo, Vitor Hugo.