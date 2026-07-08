Tra le varie domande nella conferenza di presentazione del nuovo allenatore rossonero, non è mancato un curioso parallelo con un altro allenatore portoghese che a Milano ha scritto la storia, ma lato Inter. Amorim, però, allontana il paragone: "Io sono completamente diverso. Di Mou ho tantissimo rispetto, da lui ho imparato molto e penso di poterlo chiamare amico. Ma non aspettatevi che io sia come lui"

TUTTA LA CONFERENZA STAMPA DI AMORIM - LE PAROLE DI CARDINALE