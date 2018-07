Il testo della lettera

"Compio novant'anni, un traguardo importante", sono le prime parole del testo, che continua così: "Ho già ricevuto auguri e congratulazioni che mi hanno fatto molto piacere. Mi hanno cercato in tanti, ho ricevuto grandi testimonianze d'affetto. Di questo ringrazio tutti pubblicamente. Sto seguendo i Mondiali in Tv, il calcio mi appassiona sempre. Peccato davvero che non ci sia l'Italia, ma per fortuna le soddisfazioni continuano ad arrivarmi dalla mia amata Juve. È stato un anno eccezionale, dopo una lunga serie altrettanto eccezionale - si legge nel testo scritto a mano. Voglio fare i complimenti a tutti, alla società e ai giocatori che sono stati straordinari, ma il mio abbraccio va soprattutto ai tifosi che sempre mi ricordano e mi danno segnali di grandissimo affetto. Nella festa per lo scudetto ho perfino visto sventolare una enorme bandiera bianconera con il mio ritratto e non nascondo che mi ha fatto emozionare. Alla Juve posso fare un solo augurio: continuare a vincere perché, come sapete, rimane sempre l'unica cosa che conta...".