Non solo Fabian Ruiz, oggi a Villa Stuart si è visto anche Faouzi Ghoulam. L'esterno sinistro algerino del Napoli, fermo da tempo per l'infortunio al ginocchio, si è recato presso la clinica specializzata per una visita medica di controllo. Ghoulam, mentre era in vacanza, aveva accusato dei piccoli fastidi al ginocchio operato: dopo gli accertamenti del caso, è stato stabilito che un piccolo intervento chirurgico già programmato sarà effettuato nella giornata di domani. Ecco il comunicato del Napoli: "Come da programma, domani Faouzi Ghoulam si sottoporrà a un piccolo intervento a Villa Stuart, per la rimozione del filo metallico applicato in occasione dell'operazione alla rotula. Ghoulam, accompagnato dal Dottor De Nicola, sarà operato dal Professor Mariani". Nessun nuovo infortunio, dunque, ma uno step già previsto nel percorso di recupero del laterale azzurro.

Fabian Ruiz, visite e firma

Dopo aver effettuato in giornata le visite mediche, sempre a Villa Stuart, nella giornata di domani Fabian Ruiz diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli firmando un contratto di cinque anni, a 2,5 milioni di euro a stagione. Per l'ex Betis Siviglia non ci sarà, a differenza di quanto si pensava inizialmente, nessuna clausola di risoluzione.