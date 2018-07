Il programma del ritiro

Subito dopo le prove mediche è in programma la partenza per il ritiro di Dimaro, che ancora una volta accoglierà il Napoli per la fase di preparazione pre-campionato. Parecchi i tifosi azzurri già presenti in Trentino, nella cittadina già pronta ad abbracciare i ragazzi di Carlo Ancelotti: “Siamo soddisfatti di accogliere ancora il Napoli – ha detto a Radio Kiss Kiss il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni – e proveremo a migliorare ancora in modo da poter garantire al gran numero di tifosi che invaderà in maniera festosa i nostri luoghi la migliore accoglienza possibile. Abbiamo predisposto un numero maggiore di posti per poter assistere agli allenamenti e, in vista delle amichevoli, ci sarà una tribuna più capiente. Poi avremo tante iniziative di intrattenimento per far sì che i tifosi possano sempre sentirsi a proprio agio”. Nella giornata di martedì è in programma la sola seduta pomeridiana, mentre da mercoledì il Napoli inizierà a sostenere allenamenti in doppia seduta - alle ore 12:00 e alle ore 16:30/17:00 - che potranno essere seguiti dai tifosi presenti. Già fissato anche il calendario delle prime amichevoli: sabato 14 luglio si disputerà un triangolare con Pisa e Gozzano sul campo di Carciano, mentre il 22 e il 29 luglio sono in programma i test amichevoli contro Carpi e Chievo.